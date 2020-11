Attentato all’università, più di 20 morti: 19 studenti tra le vittime (Di lunedì 2 novembre 2020) Attentato all’università di Kabul, in Afghanistan: 22 vittime tra cui 19 studenti, l’ISIS rivendica l’attacco. Nuovo Attentato a Kabul, capitale dell’Afghanistan, dove un commando di tre uomini ha assaltato l’università. Secondo… Questo articolo Attentato all’università, più di 20 morti: 19 studenti tra le vittime è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020)all’università di Kabul, in Afghanistan: 22tra cui 19, l’ISIS rivendica l’attacco. Nuovoa Kabul, capitale dell’Afghanistan, dove un commando di tre uomini ha assaltato l’università. Secondo… Questo articoloall’università, più di 20: 19tra leè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

