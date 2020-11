Andrea Zelletta infedele? Alice Fabbrica mostra i messaggi a Mattino Cinque (Di lunedì 2 novembre 2020) La sorpresa di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, al Gf Vip è incorniciata da uno scoop che scuote le cronache rosa. L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo quanto lanciato da Mattino 5, avrebbe inviato dei messaggi ad Alice Fabbrica, nota influencer, “quando era già fidanzato“. Contenuti che la conduttrice, Federica Panicucci, ha letto in diretta e che testimonierebbero un inequivocabile slancio da parte dell’attuale gieffino. E l’ombra dell’infedeltà inonda i gossip sul suo conto. Andrea Zelletta: Alice Fabbrica mostra i messaggi a Mattino 5 La storia d’amore tra il gieffino ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 novembre 2020) La sorpresa di Natalia Paragoni, fidanzata di, al Gf Vip è incorniciata da uno scoop che scuote le cronache rosa. L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo quanto lanciato da5, avrebbe inviato deiad, nota influencer, “quando era già fidanzato“. Contenuti che la conduttrice, Federica Panicucci, ha letto in diretta e che testimonierebbero un inequivocabile slancio da parte dell’attuale gieffino. E l’ombra dell’infedeltà inonda i gossip sul suo conto.5 La storia d’amore tra il gieffino ...

