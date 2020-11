Sampdoria-Genoa 1-1 | Ranieri | “Meritavamo di più | obiettivo salvezza”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Non siamo ancora una grande squadra, il gruppo vincente si riconosce dagli stimoli. Oggi abbiamo giocato bene ma non benissimo. La prima frazione di gioco è stata equilibrata mentre nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più”. Queste le dichiarazioni di Claudiodopo il pareggio per 1-1 nel derby tra la suae il. Al gol di Jankto, risponde Scamacca con un risultato che allunga a quattro la striscia di imbattibilità dei blucerchiati: “C’è tanta voglia di fare bene – ha spiegato il tecnico testaccino ai microfoni di Sky Sport – Nella scorsa stagione ci siamo rialzati lentamente per poi salvarci con tre giornate di anticipo. A quaranta punti c’è la salvezza, vogliamo arrivare prima a quella quota”. Dopo tre vittorie e un pareggio, ...