Nuovo dpcm, quando sarà in vigore? Ecco le tempistiche (Di domenica 1 novembre 2020) L'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia fa pensare ad un Nuovo dpcm restrittivo nei prossimi giorni e la sensazione viene confermata da fonti di Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte avrebbe infatti contattato i presidenti delle Camere Casellati e Fico: obiettivo avere già lunedì un confronto parlamentare per poi pubblicare lunedì sera un Nuovo dpcm che l'esecutivo intende adottare. Ma quali sono queste misure che potrebbero essere contenute nel dpcm? Al momento il Governo starebbe valutando di limitare il più possibile gli spostamenti tra le Regioni, anche se non è stata ancora presa una decisione univoca in merito. Altra novità potrebbero essere gli hotel Covid, strutture nelle quali i positivi potrebbero alloggiare per non infettare ...

