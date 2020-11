Napoli Sassuolo 0-0 LIVE | finisce il primo tempo

(Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio San Paolo la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Paolo”si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 46’+1IL43′ Tiro– Ci prova anche il. Boga si sposta la palla col destro e calcia dal limite dell’area. Ospina si allunga e devia in angolo. 39′ Tiro– Lozano riceve bene da Hysaj, si accentra e calcia col destro. Facile per ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Locatelli: “Siamo un grande gruppo, continuiamo così”: Locatelli: “Siam… - napolimagazine : FOTO ZOOM - Napoli-Sassuolo, gli auguri del club a Maradona nei tabelloni pubblicitari a bordocampo - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Napoli-Sassuolo, gli auguri del club a Maradona nei tabelloni pubblicitari a bordocampo - sscalcionapoli1 : Napoli-Sassuolo 0-0 a fine primo tempo. Consigli due volte decisivo, ma c'è equilibrio #NapoliSassuolo #SerieATIM… - i_daniello : Napoli lento e prevedibile il Sassuolo gioca bene manca la verve e la voglia della partita contro L'Atalanta comunque sempre Forza Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sassuolo

Episodio da moviola al 41° minuto di Napoli-Sassuolo, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. All’interno dell’area partenopea Lozano e Traore sono stati protagonisti di un con ...Oggi, però, l'ostacolo è nuovamente in campo con la sfida al Sassuolo ormai non più sorpresa ma realtà permanente di un campionato in cui è appaiato in classifica a Mertens e compagni a 11 punti. Star ...