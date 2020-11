Covid: 46.290 nuovi casi in Francia in 24 ore, disordini a Parigi (Di domenica 1 novembre 2020) In Francia sono stati registrati 46.290 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale a oltre 1.4 milioni di positivi. Lo riferisce il Guardian online. Ieri, i contagi erano stati 35.641. Le vittime oggi sono state 231 per un totale di 37.019. Covid: disordini in Francia, da Strasburgo a Bordeaux Nella notte di Halloween, in pieno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 1 novembre 2020) Insono stati registrati 46.290di coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale a oltre 1.4 milioni di positivi. Lo riferisce il Guardian online. Ieri, i contagi erano stati 35.641. Le vittime oggi sono state 231 per un totale di 37.019.in, da Strasburgo a Bordeaux Nella notte di Halloween, in pieno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fisco24_info : Coronavirus: Francia, 46.290 nuovi contagi in 24 ore : - matteocacciola : @MassimoGalli51 La verità, prof. Lopalco, è che da Marzo nulla è mutato su #scuola e #tpl. Per mesi chiesto di assu… - matteocacciola : @ProfLopalco La verità, prof. Lopalco, è che da Marzo nulla è mutato su #scuola e #tpl. Per mesi chiesto di assumer… - GiaPettinelli : Covid: In Francia sono stati registrati 46.290 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale… - QuiNewsPistoia : Il Covid corre nel Pistoiese, altri 290 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 290 Coronavirus, il bollettino di oggi: 29907 nuovi contagi, 208 i morti La Stampa Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 1 novembre. 173 in terapia intensia. E 2.379 i nuovi contagi. Focolai in varie zone

FIRENZE – Sono 18 i morti per coronavirus oggi, 1 novembre ... oggi a Firenze (750 in più rispetto a ieri), 3.717 a Prato (220 in più), 3.720 a Pistoia (290 in più), 2.925 a Massa (51 in più), 4.650 a ...

Francia, il virus accelera: più di 46mila casi in un giorno

Scontri e arresti a Madrid durante le proteste anti-restrizioni. In un giorno la Slovacchia testa metà della popolazione. In Canada finisce in ...

FIRENZE – Sono 18 i morti per coronavirus oggi, 1 novembre ... oggi a Firenze (750 in più rispetto a ieri), 3.717 a Prato (220 in più), 3.720 a Pistoia (290 in più), 2.925 a Massa (51 in più), 4.650 a ...Scontri e arresti a Madrid durante le proteste anti-restrizioni. In un giorno la Slovacchia testa metà della popolazione. In Canada finisce in ...