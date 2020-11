Brahim Diaz stregato da Ibrahimovic: “Presente allo show di Benjamin Button” (Di domenica 1 novembre 2020) Il Milan non smette di sorprendere. In attesa di continuare la marcia trionfale anche in Europa League, i rossoneri si impongono anche in casa dell'Udinese, consolidando la leadership in classifica.Benjamin BUTTONAncora una volta il trascinatore della squadra è stato Zlatan IBrahimovic con un assist e una rete. L'attaccante svedese è il faro della formazione e non nasconde le sue ambizioni. Il rapporto speciale che si è creato con i compagni è evidente anche dai complimenti di Brahim Diaz. Il giovane talento rossonero esalta su Twitter "Ibra": "Spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Brahim/status/1322911938507083777" Brahim Diaz ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Il Milan non smette di sorprendere. In attesa di continuare la marcia trionfale anche in Europa League, i rossoneri si impongono anche in casa dell'Udinese, consolidando la leadership in classifica.BUTTONAncora una volta il trascinatore della squadra è stato Zlatan Iovic con un assist e una rete. L'attaccante svedese è il faro della formazione e non nasconde le sue ambizioni. Il rapporto speciale che si è creato con i compagni è evidente anche dai complimenti di. Il giovane talento rossonero esalta su Twitter "Ibra": "Spettatore in prima fila dellodiButton".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1322911938507083777"...

