Roma – Fiorentina | la conferenza di Fonseca

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa prima della gara Roma – Fiorentina. La Roma può sperare nelle prime tre posizioni? "Per me Inter e Juventus sono le principali candidate. Non penso che in questo momento hanno cambiato questa condizione. E dopo abbiamo le altre squadre, in cui c'è la Roma che vuole fare meglio odella scorsa stagione". La rotazione dei difensori al centro è legata all'avversario o sarà la posizione definitiva di Smalling? "Decido partita per partita, già ho deciso i tre difensori di domani, poi penserò alla prossima". Come mai giocatori come Ribery, Pedro e Ibrahimovic facevano fatica altrove e invece qui in Italia sono ancora decisivi?

