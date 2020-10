Lockdown, ancora scontri a Roma: guerriglia urbana in centro (Di sabato 31 ottobre 2020) ancora scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in pieno centro a Roma. La tensione sale in vista delle decisioni del Governo. Roma scontri (Leggo)Non si ferma la scia di protesta che sta caratterizzando negli ultimi giorni ogni manifestazione proclamata in nome della libertà di lavorare, di tenere aperte le proprie attività di non sprofondare dietro le misure restrittive del Governo. Prima Napoli, poi Roma, Milano, e poi Torino, Firenze, ed oggi ancora la capitale, protagonista della cronaca. In piazza a Campo de fiori, sfila un corteo contro il Lockdown, contro gli stenti. Un corteo che racchiude molte anime, dai commercianti ai piccoli imprenditori ai precari, fino agli sfrattati che chiedono ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020)tra manifestanti e forze dell’ordine in pieno. La tensione sale in vista delle decisioni del Governo.(Leggo)Non si ferma la scia di protesta che sta caratterizzando negli ultimi giorni ogni manifestazione proclamata in nome della libertà di lavorare, di tenere aperte le proprie attività di non sprofondare dietro le misure restrittive del Governo. Prima Napoli, poi, Milano, e poi Torino, Firenze, ed oggila capitale, protagonista della cronaca. In piazza a Campo de fiori, sfila un corteo contro il, contro gli stenti. Un corteo che racchiude molte anime, dai commercianti ai piccoli imprenditori ai precari, fino agli sfrattati che chiedono ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La strage islamica a Nizza e… - fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - SkyTG24 : 'Credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese, subito, siamo ancora in tempo per non arrivare a… - sassyagron : Comunque l'indecisione di Conte e il governo inevitabilmente ci costringerà ad un lockdown per Natale. Non capisco… - rolentola : #Bassetti ancora che parla...Poco fa a #SkyTG24, “La situazione è seria, ma non è come a marzo, e per favore smetti… -