Inchiesta mascherine | l’imprenditore Antonello Ieffi condannato a 2 anni e mezzo

SkyTG24 : Inchiesta mascherine, turbativa d’asta gara Consip: Ieffi condannato a 2 anni e mezzo - Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle #mascherine: 2 anni e mezzo a un imprenditore #covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Inchiesta mascherine, imprenditore condannato: 2 anni e mezzo ad Antonello Ieffi #mascherine… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Inchiesta sulle #mascherine: 2 anni e mezzo a un imprenditore #covid #ANSA - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Inchiesta mascherine, imprenditore condannato: 2 anni e mezzo ad Antonello Ieffi #mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta mascherine

Napoli, 31 Ottobre – “Se ci vorrà, se c’è la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l’Rt non è uguale dappertutto, questa cosa evidentemente in questo momento va ...Brusciano, 31 Ottobre – Il Parroco, Don Salvatore Purcaro, e la Comunità Interparrocchiale di Brusciano hanno diffuso via social gli orari delle Sante Messe, dal 31 ottobre al 3 novembre 2020 includen ...