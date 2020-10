X Factor 2020 come Ballando con le Stelle | spareggio slitta alla seconda puntata | ecco chi è a rischio

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo sei puntate di selezione, Xè finalmente entrato nel vivo della gara con l’inaugurazione della fase dei Live Show. Questa sera 29 ottobrei dodici talenti in gara si sono esibiti separati in due manche così da stabilire chi di loro avrebbero dovuto accederetemibile manche difinale e rischiare l’eliminazione decisa dai quattro giudici di questa edizione: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton.Oltre al rinnovato studio e al pubblico piazzato sulle balconate e distanziato a dovere, questa nuova stagione del talent show di Sky Uno si apre con due insolite novità: la fase dei Live per la prima volta ha aperto ufficialmente i battenti con unainteramente dedicata ai brani inediti dei concorrenti ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei… - IlContiAndrea : X Factor 2020 rischia sul primo Live e punta già tutto sugli inediti. Emma ed Hell Raton partono favoriti: ecco per… - zazoomblog : X Factor 2020 primo live Eda Marì all’ultimo scontro giovedì prossimo - #Factor #primo #all’ultimo #scontro - zazoomblog : X Factor 2020: primo Live Show senza eliminazione. A rischio Eda Marì - #Factor #2020: #primo #senza -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Manuel Agnelli è certo del fatto che in Italia non vi sia mai stato un gruppo come i Melancholia, la cui energia (X Factor 2020, l'energia dei Melancholia prende il sopravvento) ben si riassume ...