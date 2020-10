Ucciso in ospedale con i farmaci: arrestato l’infermiere compagno della nipote. Mistero sul movente: eutanasia o delitto per l’eredità? (Di venerdì 30 ottobre 2020) La morte di un paziente a 87 anni poteva non destare sospetto, soprattutto in ospedale. Ma per un medico del Sacco di Milano c’era qualcosa che non tornava. Aveva capito che probabilmente l’anziano aveva ricevuto dosi troppo alte di sedativi, con tanto di manomissione dei macchinari. E’ così che la Procura di Milano, con i carabinieri di Garbagnate e Rho, hanno scoperto l’omicidio dell’87enne. A compierlo, secondo la loro ricostruzione, è stato un infermiere di 49 anni, operatore di rianimazione, compagno della nipote della vittima, ora finito ai Bper effetto di un fermo di polizia giudiziaria firmato dal pm Nicola Rossato e dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e poi convalidato dal tribunale. E’ sul movente che ancora non ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) La morte di un paziente a 87 anni poteva non destare sospetto, soprattutto in. Ma per un medico del Sacco di Milano c’era qualcosa che non tornava. Aveva capito che probabilmente l’anziano aveva ricevuto dosi troppo alte di sedativi, con tanto di manomissione dei macchinari. E’ così che la Procura di Milano, con i carabinieri di Garbagnate e Rho, hanno scoperto l’omicidio dell’87enne. A compierlo, secondo la loro ricostruzione, è stato un infermiere di 49 anni, operatore di rianimazione,vittima, ora finito ai Bper effetto di un fermo di polizia giudiziaria firmato dal pm Nicola Rossato e dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e poi convalidato dal tribunale. E’ sulche ancora non ci sono ...

