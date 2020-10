Speciale Halloween: “Una cena quasi perfetta!” (Di sabato 31 ottobre 2020) Una delle foto che mostrano tutti i protagonisti di questa black comedy-photo credits: web“Una cena quasi perfetta“- “The Last Supper” è il film adatto ad un Halloween in perfetto tema “friendly”. Prendete appunto cinque amici universitari, prossimi ad una carriera perfetta con un bel master alle spalle, aggiungeteci degli ideali liberali e dell’ottimo vino, il film è servito! Tutti i protagonisti di questa grottesca commedia riuniti a tavola-photo credits: web“Una cena quasi perfetta”: critica “Una cena quasi perfetta” è una black comedy che mixa con grande verve, comicità, suspense, crime e thriller con sprazzi di toni horror. Volti dei cinque amici, compagni di vita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Una delle foto che mostrano tutti i protagonisti di questa black comedy-photo credits: web“Unaperfetta“- “The Last Supper” è il film adatto ad unin perfetto tema “friendly”. Prendete appunto cinque amici universitari, prossimi ad una carriera perfetta con un bel master alle spalle, aggiungeteci degli ideali liberali e dell’ottimo vino, il film è servito! Tutti i protagonisti di questa grottesca commedia riuniti a tavola-photo credits: web“Unaperfetta”: critica “Unaperfetta” è una black comedy che mixa con grande verve, comicità, suspense, crime e thriller con sprazzi di toni horror. Volti dei cinque amici, compagni di vita ...

I Simpson: Homer scatena l'apocalisse dimenticandosi di votare nello speciale di Halloween

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America si terranno il prossimo 3 novembre 2020 e l’episodio speciale annuale di Halloween della serie di Matt Groening, I Simposns, dimostra che ...

