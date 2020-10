Sonego-Evans in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Vienna 2020

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzoha raggiunto il traguardo delle semifinali dell’Atp 500 di, superando in due set Novak Djokovic, numero uno al mondo. L’azzurro se la vedrà con Daniel, in occasione del penultimo atto del torneo austriaco, avversario dall’elevato valore tecnico e particolarmente insidioso sul veloce. La disputa si svolgerà sabato 31 ottobre, non prima delle ore 15.00:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. Inoltre, Sportface.it offrirà ai propri lettori unatestuale, con annessi approfondimenti post-match.