Scontri in centro a Firenze alla manifestazione anti-Dpcm (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Tensione alla manifestazione non autorizzata organizzata a Firenze tramite un invito mandato via whatsapp. Alcuni manifestanti da piazza del Duomo si sono diretti verso piazza della Signoria da dove erano stati allontanati e si sono scontrati con gli agenti che chiudono l'accesso alla piazza. Un imponente schieramento di agenti chiudeva le strade vicine. La polizia ha risposto con due cariche al lancio di bottiglie e petardi. Le forze dell'ordine hanno disperso i manifestanti lungo via Calzaiuoli, che collega le due piazze. Molti vetri rotti a terra, cassonetti rovesciati, divelti alcuni cestini dei rifiuti, ma le vetrine dei negozi non sono state toccate. Tutte le strade intorno alla zona sono presidiate dalle forze dell'ordine. La polizia ha caricato ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Tensionenon autorizzata organizzata atramite un invito mandato via whatsapp. Alcuni manifestda piazza del Duomo si sono diretti verso piazza della Signoria da dove erano stati allontanati e si sono scontrati con gli agenti che chiudono l'accessopiazza. Un imponente schieramento di agenti chiudeva le strade vicine. La polizia ha risposto con due cariche al lancio di bottiglie e petardi. Le forze dell'ordine hanno disperso i manifestlungo via Calzaiuoli, che collega le due piazze. Molti vetri rotti a terra, cassonetti rovesciati, divelti alcuni cestini dei rifiuti, ma le vetrine dei negozi non sono state toccate. Tutte le strade intornozona sono presidiate dalle forze dell'ordine. La polizia ha caricato ...

