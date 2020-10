Rai Storia va difesa, ma siamo sicuri che metterla sul web e su Raitre le farà perdere visibilità? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Infuria da giorni la polemica sulla chiusura di Rai Storia con il lancio di petizioni, gli appelli di tante voci autorevoli e le critiche ai tagli alla cultura in un periodo già così difficile. Proviamo a ricostruire quanto accaduto in viale Mazzini per capire meglio da dove nasce la protesta. Partiamo dalla fine: nell’ordine del giorno del cda in programma per oggi non c’è traccia del piano per la riorganizzazione dei canali. Per capire la genesi della polemica dobbiamo andare più indietro, a un consiglio di amministrazione Rai di metà ottobre, quando l’amministratore delegato Fabrizio Salini presenta, sotto forma di slide, alcune semplici idee frutto di un pensiero sull’attualità globale e su un mercato dell’intrattenimento e dell’informazione in continua evoluzione. Chi ha parlato con ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Infuria da giorni la polemica sulla chiusura di Raicon il lancio di petizioni, gli appelli di tante voci autorevoli e le critiche ai tagli alla cultura in un periodo già così difficile. Proviamo a ricostruire quanto accaduto in viale Mazzini per capire meglio da dove nasce la protesta. Partiamo dalla fine: nell’ordine del giorno del cda in programma per oggi non c’è traccia del piano per la riorganizzazione dei canali. Per capire la genesi della polemica dobbiamo andare più indietro, a un consiglio di amministrazione Rai di metà ottobre, quando l’amministratore delegato Fabrizio Salini presenta, sotto forma di slide, alcune semplici idee frutto di un pensiero sull’attualità globale e su un mercato dell’intrattenimento e dell’informazione in continua evoluzione. Chi ha parlato con ...

HuffPostItalia : No alla chiusura di Rai Storia, una scure sull'offerta culturale - valeriafedeli : In questo momento di grande difficoltà per il mondo della cultura, dell’arte e anche della scuola, la #Rai che è la… - ilfoglio_it : La brutta idea di chiudere Rai Storia e il problema culturale del servizio pubblico - mokaccio : RT @GBGuerri: La #storia è urgenza civile, conoscenza profonda, antidoto alle paure. No alla chiusura di ?@RaiStoria?. - Gianluc22168493 : RT @ilfoglio_it: La brutta idea di chiudere Rai Storia e il problema culturale del servizio pubblico -