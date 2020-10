Percassi: «La Champions è uno stimolo per crescere» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «L’Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri». Così ha parlato l’ad dei bergamaschi in assenza della conferenza stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini, annullata per la positività al Coronavirus del collaboratore tecnico Cristian Raimondi. «La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League … L'articolo Percassi: «La Champions è uno stimolo per crescere» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) «L’Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri». Così ha parlato l’ad dei bergamaschi in assenza della conferenza stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini, annullata per la positività al Coronavirus del collaboratore tecnico Cristian Raimondi. «La grandissima pecca è non poter vivere laLeague … L'articolo: «Laè unoper» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

