Nizza | l’attacco di Salvini a Lamorgese? “Privo di fondamento Sulle procedure di rimpatrio | niente è cambiato da Minniti a oggi”

"Questa polemica è totalmente destituita di fondamento, oltre che di obiettività. Da Minniti a oggi, in tema di procedure di rimpatrio non è cambiato assolutamente niente". Così l'avvocato Guido Savio, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), ha commentato la polemica scatenata dal leader della Lega, Matto Salvini, contro il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo la notizia dello sbarco a Lampedusa, il 20 settembre scorso, di Brahim Aoussaoui, l'attentatore che giovedì mattina a Nizza ha sgozzato tre persone all'interno della cattedrale di Notre-Dame. Se il leader del Carroccio ha accusato la titolare del Viminale di ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - SkyTG24 : A #Nizza si è verificato un attacco nella cattedrale di #NotreDame, nel centro città, con un bilancio provvisorio d… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nizza, gruppo tunisino rivendica l'attacco terroristico #NIZZA - AIealeaIe__ : I 'dem' sono nella disperata ricerca di etichettare i fatti di #Avignone come 'l L'attacco estremista di un suprema… -

