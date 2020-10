LIVE #RADIOMEDIAGOL | OSPITE L’EX PALERMO RICCIARDO | SEGUI LA DIRETTA

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Giovanniin esclusiva ai microfoni di Mediagol.it.L'ex attaccante del, ora in forza al Seregno, reduce dalla promozione in Serie C conquistata con la compagine rosanero, parlerà nel corso della trasmissione Radio Mediagol, instreaming su Facebook e Twitch, a partire dalle ore 15.00.Puoirci anche su YouTube, Twitter, Instagram e su Mediagol.it. Scrivete i vostri saluti e le vostre domande.embedcontent src="facebook" url="https://fb.watch/1rRz dgOC5/"