GF Vip, televoto truccato per Elisabetta Gregoraci? Le accuse sui social

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, i social sono in fermento: scoppia il caso dei sospetti di un presunto televoto truccato per salvare Elisabetta Gregoraci, che si contende la permanenza nella Casa con Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, e Pierpaolo Pretelli. Alcuni utenti segnalano la presenza di account fake che inciderebbero sul voto in favore dell'ex moglie di Briatore.

