Genshin Impact: migliorie in vista di PS5 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Genshin Impact si aggiorna in vista di PS5 con la versione 1.1. Gli sviluppatori promettono caricamenti più veloci e una grafica migliore. Il popolare free to play si prepara ad approdare su next gen Uno dei più popolari free to play degli ultimi tempi vede rinnovarsi con il prossimo aggiornamento. Genshin Impact uscirà infatti anche per PS5. Il titolo, uscito lo scorso 28 settembre per tutte le piattaforme, ha raccolto e unito lo stile alla Zelda Breath of the Wild e ha reso popolare il genere grazie alla sua distribuzione gratuita. Nelle ultime ore sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo il prossimo update. Genshin Impact si aggiorna in preparazione dell’uscita di PS5 Vediamo allora insieme le ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020)si aggiorna indi PS5 con la versione 1.1. Gli sviluppatori promettono caricamenti più veloci e una grafica migliore. Il popolare free to play si prepara ad approdare su next gen Uno dei più popolari free to play degli ultimi tempi vede rinnovarsi con il prossimo aggiornamento.uscirà infatti anche per PS5. Il titolo, uscito lo scorso 28 settembre per tutte le piattaforme, ha raccolto e unito lo stile alla Zelda Breath of the Wild e ha reso popolare il genere grazie alla sua distribuzione gratuita. Nelle ultime ore sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo il prossimo update.si aggiorna in preparazione dell’uscita di PS5 Vediamo allora insieme le ...

giacomino_ponta : Per chi gioca a Genshin Impact forse durante lo stream rilasceranno qualche codice promozionaleeee - Gray46405318 : Prima della nostra live di halloween facciamo qualcosa di più colorato e calmo con le waifu di Genshin Impact! Rius… - neoroselia : Ho appena letto il commento di un tizio in cui sostiene che Genshin Impact sia un MOBA alla League of Legends. Mi… - xinngqiu : RT @zulfiqriH_: Venti in casual! #GenshinImpact #Genshin_Impact #genshinimpactfanart - PlayStationBit : Importanti novità e personaggi inediti in arrivo per coloro che sono stati assorbiti completamente dal #freetoplay… -

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact Genshin Impact, l'update 1.1 è enorme! Tutte le novità in video Everyeye.it Genshin Impact, in arrivo la versione 1.1 che porterà novità e personaggi inediti

In data odierna il team miHoYo ha rivelato i nuovi personaggi che verranno inseriti in Genshin Impact con l’aggiornamento 1.1, il quale verrà rilasciato ufficialmente l’11 novembre su ...

Genshin Impact, l’aggiornamento 1.1 esce l’11 novembre: in arrivo quattro personaggi, missioni, eventi e un sistema di Reputazione

miHoYo svela tutte le novità dell'update 1.1 di Genshin Impact, in arrivo ad inizio novembre. In esclusiva ad IGN, miHoYo ha annunciato tutti i dettagli dell’ aggiornamento 1.1 di Genshin Impact, che ...

In data odierna il team miHoYo ha rivelato i nuovi personaggi che verranno inseriti in Genshin Impact con l’aggiornamento 1.1, il quale verrà rilasciato ufficialmente l’11 novembre su ...miHoYo svela tutte le novità dell'update 1.1 di Genshin Impact, in arrivo ad inizio novembre. In esclusiva ad IGN, miHoYo ha annunciato tutti i dettagli dell’ aggiornamento 1.1 di Genshin Impact, che ...