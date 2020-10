Covid, un colpo di tosse al telefono rivela la positività (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un’accuratezza del 98,5% è possibile identificare i soggetti asintomatici grazie a un sistema messo a punto dai ricercatori del Mit di Boston. Infatti basterebbe fare un colpo di tosse al telefono perché l’intelligenza artificiale riconosca gli asintomatici positivi al Covid-19. Stando agli studi condotti dai ricercatori americani, il suono emesso quando il soggetto analizzato … L'articolo Covid, un colpo di tosse al telefono rivela la positività proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un’accuratezza del 98,5% è possibile identificare i soggetti asintomatici grazie a un sistema messo a punto dai ricercatori del Mit di Boston. Infatti basterebbe fare undialperché l’intelligenza artificiale riconosca gli asintomatici positivi al-19. Stando agli studi condotti dai ricercatori americani, il suono emesso quando il soggetto analizzato … L'articolo, undialla positività proviene da YesLife.it.

