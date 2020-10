Covid, De Luca: “Attenzione, il peggio deve ancora venire” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “La critica forte che faccio al Governo è che sta continuando a perdere tempo prezioso facendo accumulare migliaia di contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Il mio rilievo critico – ha aggiunto – è nei fortissimi ritardi nelle … Covid, De Luca: “Attenzione, il peggio deve ancora venire” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “La critica forte che faccio al Governo è che sta continuando a perdere tempo prezioso facendo accumulare migliaia di contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Il mio rilievo critico – ha aggiunto – è nei fortissimi ritardi nelle …, De: “Attenzione, ilvenire” Impronta Unika.

