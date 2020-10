Covid-19 | in aumento i positivi nel Sannio | il bollettino dell’Asl

Agenzia_Ansa : Nuovo aumento di casi positivi al Covid-19 in Italia: oltre 31 mila. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute s… - fanpage : #Covid_19 #Campania 51 i bambini ricoverati al Santobono - Agenzia_Ansa : Nuovo aumento dei casi positivi al Covid, oltre 31 mila. Secondo i dati Iss-Ministero Salute 11 regioni a rischio.… - umbriajournal_ : Aumento posti letto covid, 99 postazioni terapia intensiva, 49 sub-intensiva - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo aumento di casi positivi al Covid-19 in Italia: oltre 31 mila. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute sono a… -

L’aumento dei contagi di queste ultime settimane ha portato ... A oggi sono 178 i pazienti ricoverati per Covid-19 nei due nosocomi: al Policlinico 114 in degenza ordinaria e cinque in semintensiva ...(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Aumenta, in Emilia-Romagna ... è soprattutto perché secondo l'Iss al momento c'è un impatto del Covid sui servizi assistenziali considerato 'basso'. Per questo, allo stato, ...