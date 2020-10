Attimi di terrore sulla A16: conflitto a fuoco tra polizia e ladri all'altezza di Candela (Di venerdì 30 ottobre 2020) polizia sventa il furto di un escavatore, scatta il conflitto a fuoco in autostrada. E' accaduto nella tarda serata di ieri, in A16, all'altezza di Candela. Secondo le prime informazioni raccolte, la ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 30 ottobre 2020)sventa il furto di un escavatore, scatta ilin autostrada. E' accaduto nella tarda serata di ieri, in A16, all'di. Secondo le prime informazioni raccolte, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Attimi terrore Attimi di terrore sulla A16: conflitto a fuoco tra polizia e ladri all'altezza di Candela FoggiaToday Un fulmine colpisce in pieno un'automobile: paura in mezzo al traffico

Sono immagini impressionanti per attimi di terrore: varie macchine sono in fila a causa del traffico, quando improvvisamente una di queste viene colpita da un fulmine.

A16, furto escavatore a Candela: conflitto a fuoco tra polizia e ladri

Attimi di terrore sulla ss16 all’altezza di Candela, nel Foggiano. Scatta un conflitto a fuoco tra polizia e ladri che hanno cercato di rubare un escavatore. Secondo le prime informazioni raccolte, la ...

