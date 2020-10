X Factor 2020, Vergo: «Il sogno della musica» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il perché Giuseppe Piscitello abbia deciso di chiamarsi Vergo è un mistero che lui stesso non è in grado di svelare. «È un nome che è venuto fuori durante il periodo adolescenziale e che sentivo che mi stava bene addosso» spiega il cantante al telefono mentre l’hair stylist gli fona i capelli per prepararlo alla conferenza stampa dei Live di X Factor, nei quali Vergo gareggia tra gli Over di Mika. Su di lui il giudice punta talmente tanto da definirlo la «quota pop» della sua squadra, un’etichetta che Giuseppe accoglie con un misto di onore e responsabilità. https://www.youtube.com/watch?v=yDwcAXBfzc4&t=31s Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il perché Giuseppe Piscitello abbia deciso di chiamarsi Vergo è un mistero che lui stesso non è in grado di svelare. «È un nome che è venuto fuori durante il periodo adolescenziale e che sentivo che mi stava bene addosso» spiega il cantante al telefono mentre l’hair stylist gli fona i capelli per prepararlo alla conferenza stampa dei Live di X Factor, nei quali Vergo gareggia tra gli Over di Mika. Su di lui il giudice punta talmente tanto da definirlo la «quota pop» della sua squadra, un’etichetta che Giuseppe accoglie con un misto di onore e responsabilità. https://www.youtube.com/watch?v=yDwcAXBfzc4&t=31s

