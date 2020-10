Veneto, appalto da 148 milioni per i tamponi rapidi: fornitura anche per altre sei Regioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Azienda Zero, il braccio operativo della Regione Veneto, ha avviato la procedura per un maxi appalto da 148 milioni di euro (Iva esclusa) per la fornitura dei tamponi rapidi non solo al Veneto, ma anche a Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. C’è chi però è scettico: Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell’ospedale di Padova, una settimana fa ha inviato una lettera alla Regione e al direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, sostenendo che il tampone rapido non rivela tre positivi su dieci. Il Veneto è già impegnato nell’importante appalto che ha come capofila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, ha avviato la procedura per un maxida 148di euro (Iva esclusa) per ladeinon solo al, maa Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. C’è chi però è scettico: Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell’ospedale di Padova, una settimana fa ha inviato una lettera alla Regione e al direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, sostenendo che il tampone rapido non rivela tre positivi su dieci. Ilè già impegnato nell’importanteche ha come capofila ...

Ultime Notizie dalla rete : Veneto appalto Veneto, appalto da 148 milioni per i tamponi rapidi: fornitura anche per altre sei Regioni Il Fatto Quotidiano Ospedale di Schiavonia (PD): protestano le addette alle pulizie

Alle 60 signore, della ditta d'appalto, da aprile non viene fatto il tampone e da qualche settimana non vengono loro assicurate le mascherine.

Ora il Veneto, più volte indicato come modello nella ... sta facendo da capofila in una maxi gara d’appalto (valore stimato, oltre 148 milioni) che coinvolge anche Lombardia, Emilia-Romagna ...

