Uomini e donne anticipazioni: tronisti e corteggiatori, niente più baci! Ecco perché (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità importante riguardante il trono classico di Uomini e donne. A causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel paese, Maria De Filippi è stata costretta a prendere una decisione impopolare ma necessaria.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: ROCCO e MARIA, lei prova a dichiararsi ma…Eh sì: nelle prossime puntate della trasmissione saranno vietati i baci tra tronisti e corteggiatori, al fine di evitare al minimo i contatti tra i partecipanti. Fino a questo momento tutti e tre i tronisti avevano avuto occasione di scambiarsi effusioni con i loro spasimanti, ma da adesso tutto questo non sarà più possibile (finché sarà in corso l’emergenza sanitaria, ovviamente). Tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità importante riguardante il trono classico di. A causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel paese, Maria De Filippi è stata costretta a prendere una decisione impopolare ma necessaria.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: ROCCO e MARIA, lei prova a dichiararsi ma…Eh sì: nelle prossime puntate della trasmissione saranno vietati i baci tra, al fine di evitare al minimo i contatti tra i partecipanti. Fino a questo momento tutti e tre iavevano avuto occasione di scambiarsi effusioni con i loro spasimanti, ma da adesso tutto questo non sarà più possibile (finché sarà in corso l’emergenza sanitaria, ovviamente). Tutte le nostre news anche su ...

