Smalling: "Roma, delusi per il pari. Ci è mancata energia" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma - La Roma non va oltre lo zero a zero contro il Cska Sofia nel secondo turno del girone di Europa League. Ampio turnover per i giallorossi, ma anche con l'ingresso dei titolari la squadra di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020)- Lanon va oltre lo zero a zero contro il Cska Sofia nel secondo turno del girone di Europa League. Ampio turnover per i giallorossi, ma anche con l'ingresso dei titolari la squadra di ...

sportli26181512 : Smalling: '#Roma, delusi per il pari. Ci è mancata energia': Le parole del tecnico giallorosso al termine del match… - IlmsgitSport : Live Roma-#cska sofia alle 21 diretta: Smalling torna in difesa. Nuova chance per Mayoral - ilmessaggeroit : Live Roma-#cska sofia alle 21 diretta: Smalling torna in difesa. Nuova chance per Mayoral - teladoiotokyo : Smalling a fine partita: Il ritorno in campo? Sono soddisfatto. Delusi per non aver conquistato i tre punti: Chris… - LAROMA24 : Roma-CSKA Sofia, FONSECA: «Non giocato con l'intensità che volevo. Con Smalling non ho rischiato, Mayoral deve adat… -