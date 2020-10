Numero asintomatici Coronavirus: ecco i dati aggiornati dell’Iss (Di giovedì 29 ottobre 2020) Numero asintomatici Coronavirus: ecco i dati aggiornati dell’Iss Commentando i dati più recenti riguardanti l’epidemia, l’Istituto Superiore di Sanità ancora una volta ha ribadito come tutto al momento lasci pensare che la stragrande maggioranza di coloro che hanno l’infezione da nuovo Coronavirus sia asintomatico o abbia sintomi lievi. ecco cosa hanno precisato dall’Iss.Segui Termometro Politico su Google News Bollettino 28 ottobre 2020, contagi e morti Coronavirus: quanti sono gli asintomatici? Per Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto Superiore di Sanità, è verosimile che “oltre l’80% di tutti coloro che ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)dell’Iss Commentando ipiù recenti riguardanti l’epidemia, l’Istituto Superiore di Sanità ancora una volta ha ribadito come tutto al momento lasci pensare che la stragrande maggioranza di coloro che hanno l’infezione da nuovosia asintomatico o abbia sintomi lievi.cosa hanno precisato dall’Iss.Segui Termometro Politico su Google News Bollettino 28 ottobre 2020, contagi e morti: quanti sono gli? Per Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto Superiore di Sanità, è verosimile che “oltre l’80% di tutti coloro che ...

mante : Il punto se possibile più grave non è tanto che il Corriere spari un titolo falso sul numero degli asintomatici in… - patriziaandreoz : RT @sandrobah: e , dato gli scarsi controlli e l'alto numero di asintomatici, mi sembra, numeri alla mano, invece molto probabile che la si… - sandrobah : e , dato gli scarsi controlli e l'alto numero di asintomatici, mi sembra, numeri alla mano, invece molto probabile… - alesscris : @NBalucani @giorgio_alleva @SignorErnesto @RobertoBurioni @mccalv Io non l'ho sentito usare da alcuno dei ns media-… - guidop1967 : RT @guidop1967: @maxdantoni Stiamo ai dati Il virus NON è esploso È aumentato il numero di positivi trovati 95% dei positivi sono asint… -