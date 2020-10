LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: declassato Sam Bennett ad Aguilar de Campoo! Vince Pascal Ackermann (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa ODIERNA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA NONA tappa LE DICHIARAZIONI DI Pascal Ackermann LE PAGELLE DELLA NONA tappa GLI HIGHLIGHTS DELLA NONA tappa TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA NONA tappa LE DICHIARAZIONI DI SAM Bennett 17.55 declassato SAM Bennett!!! La vittoria di tappa va a Pascal Ackermann. 17.20 Sam Bennett conquista la seconda vittoria della sua Vuelta a España 2020 ad Aguilar de Campoo avanti a Pascal Ackermann e Gerben Thijssen. La nostra ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAODIERNA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA NONALE DICHIARAZIONI DILE PAGELLE DELLA NONAGLI HIGHLIGHTS DELLA NONATUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA NONALE DICHIARAZIONI DI SAM17.55SAM!!! La vittoria diva a. 17.20 Samconquista la seconda vittoria della suaa Españaadde Campoo avanti ae Gerben Thijssen. La nostra ...

