Juventus, Di Marzio: "Mistero Pirlo, è in netta difficoltà" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo una prestazione deludente come quella offerta ieri sera dalla Juventus di Andrea Pirlo, era inevitabile che si scatenassero opinionisti, tifosi ed esperti di calcio. Detto questo, è necessario analizzare attentamente il percorso intrapreso fin qui dalla squadra del Maestro; al momento la Vecchia Signora appare fuori forma, senza un gioco e senza un'anima. Contro il Barcellona sono stati messi in mostra tutti i difetti dei bianconeri, incapaci di reagire ai continui assalti dei blaugrana, capaci di dettare i tempi della partita per 95′. Sotto accusa anche lo stesso Pirlo, il quale ha aspettato il 70° prima di mettere in campo forze fresche al posto di qualcuno parecchio sottotono. Ma purtroppo, molte scelte si sono rivelate poco azzeccate e le sue parole in conferenza stampa nel postpartita non ...

