Harry Styles prende il tè a casa di una fan (e dà anche da mangiare ai pesci) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa fa Harry Styles quando gli si rompe la macchina? A quanto pare, prende il tè a casa di una fan, senza dimenticarsi di dar da mangiare ai pesciolini nella boccia. È sicuramente un giorno memorabile quando il tuo cantante preferito - un esempio a caso, Harry Styles - finisce per puro caso col prendere il tè a casa tua (e a dar da mangiare ai pesci)... Peccato perderselo, vero? È esattamente ciò che è successo a Theodora, una fan del cantante e attore. Sembra quasi un film di Disney Channel, ma è la pura realtà. Secondo quanto riportato anche dal sito Billboard, il cantante inglese si sarebbe ritrovato in una ...

