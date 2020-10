Cisterna | 1 e 2 novembre | commemorazione dei defunti con accesso contingentato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La presenza del Covid-19 non deve precludere la possibilità di far visita ai propri cari in occasione delladei. Occorrerà solo rispettare le norme di distanziamento sociale, l’uso della mascherina e rispettare alcune misure che il Comune dista predisponendo al fine di evitare possibili occasioni di contagio. In particolare, dal 31 ottobre al 2, è istituto il divieto di sosta e di circolazione nel piazzale antistante il cimitero. Nell’area, infatti, verranno installati dei camminamenti obbligatori per evitare forme di assembramento in attesa di poter accedere al cimitero all’interno del quale non potranno essere presenti più di 150 persone contemporaneamente. L’orario di visita sarà continuato dalle 7.30 alle 17 e per ...