Anche il Cts dice che se non si rispettano le regole se ne decideranno altre più dure (Di giovedì 29 ottobre 2020) Agostino Miozzo, periodicamente, rilascia alcune interviste ai quotidiani per fare il punto sulla situazione dal punto di vista tecnico e scientifico. Quella di oggi al Corriere della Sera suona più come un avvertimento Cts in merito a quello che succederà a proposito della pandemia e della sua gestione in Italia nei prossimi giorni. In modo particolare, la situazione su cui ci si dovrà concentrare sarà quella del rispetto delle regole stringenti stabilite dal dpcm del 25 ottobre, con la chiusura alle 18 dei ristoranti e dei bar, la chiusura dei cinema e dei teatri, la didattica a distanza per le superiori al 75%. LEGGI Anche > Perché si sta parlando di un nuovo lockdown in Italia dal 9 novembre Avvertimento Cts, cosa sta succedendo dal punto di vista tecnico e scientifico L'Italia è sempre sotto ...

