Whirlpool Napoli | Conte alla Camera | Nessun licenziamento fino al 31 dicembre 

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Lo scorso 22 ottobre” Whirpool “ha evidenziato di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per il modello di lavatrici di alta gamma prodotto nel sito di. Pur ritenendo l’Italia un Paese strategico, dove prevede di investire 250 milioni di euro entro il 2021,ha confermato il 31 ottobre come data di cessazione della produzione a”. Lo ha detto il premier Giuseppeal question time. “Nel confermare tale decisione – ha aggiunto – la multinazionale ha affermato che avrebbe comunque garantito la retribuzione dei lavoratorial 31 dicembre 2020 e che solo dopo tale data avrebbe avviato le procedure di”. L'articolo ...

RaiNews : Dopo 18 mesi di trattative e la chiusura dell'attività produttiva fissata al 31 ottobre, i lavoratori della… - Agenzia_Ansa : I lavoratori della #Whirlpool, che hanno bloccato questa mattina l'autostrada per protesta contro l'annunciata chiu… - repubblica : Napoli, protesta per la vertenza Whirlpool: gli operai bloccano l'autostrada - anna30048679 : RT @StaritaAnna: Il question time del capogruppo di Liberi e Uguali #Fornaro sulla #Whirlpool di #Napoli ?? - JohnHard3 : Whirlpool Napoli verso la chiusura. Stasera incontro decisivo tra Giuseppe Conte e i vertici della multinazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

“Lo scorso 22 ottobre” Whirpool “ha evidenziato di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per il modello di lavatrici di alta gamma prodotto nel sito di Napoli. Pur ritenendo l’Italia un ...'Diversi strumenti di supporto e attrazione investimenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Whirlpool ha "garantito la retribuzione per i lavoratori fino al 31 dicembre". Cosi' il presid ...