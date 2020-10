Serie C – Girone C | le designazioni arbitrali dell’8ª giornata di campionato | l’elenco completo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si rendono ledell'8ªdeldiC -C 2020/21 in programma da sabato 31 ottobre a domenica 1 novembre 2020:CALCIO CATANIA S.P.A.-U.S. VIBONESE CALCIO SRL: Marco Acanfora;Castellammare di Stabia; Andrea Nasti Napoli; Marco Croce Nocera Inferiore; Enrico Gemelli MessinaCALCIO FOGGIA 1920- BARI: Matteo Marcenaro Genova; Andrea Niedda Ozieri; Gianluca D'Elia Ozieri; Federico Longo PaolaCASERTANA F.C. S.R.L.-TURRIS: Claudio Panettella Gallarate; Fabio Pappagallo Molfetta; Mauro Dell’Olio Molfetta; Gianluca Grasso Ariano IrpinoJUVE STABIA- BISCEGLIE CALCIO 1913: Mario Perri Roma 1; Domenico Castro Livorno; Francesco Rizzotto Roma 2; Mario Saia PalermoMONOPOLI 1966 S.R.L.- VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L: Nicolo' Marini ...

di Matteo Genovesi Impresa di giornata nel girone B di serie C per la Fermana di Mauro Antonioli. In 10 dal 21’ del primo tempo, i marchigiani sorprendono (0-1) in trasferta lIm ...La Fipav nazionale fa chiarezza sul Dpcm. Stop solo a serie D, 1ª, 2ª e 3ª divisione Nei tornei dei più piccoli si fermano Under 12 e S3, gli altri proseguono ...