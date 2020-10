Piange sangue dagli occhi all’improvviso: nel panico corre in ospedale e scopre… (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Piange sangue dagli occhi e corre al pronto soccorso di Milano per farsi visitare, pur non provando alcun particolare dolore. È accaduto ad un uomo italiano di 52 anni, protagonista di una vicenda decisamente fuori dagli schemi. Il sangue infatti usciva da entrambi gli occhi, nonostante il sintomo non fosse accompagnato da nessuno stato doloroso. Alla vista, però, la scena ricordava quello di un film horror. In ospedale l’uomo è stato soccorso e medicato, poi si è sottoposto a diversi accertamenti per capire cosa potesse provocare la fuoriuscita del sangue. Al termine delle indagini, la risposta è stata certa: si trattava di emolacria. I medici lo scoprono ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020)al pronto soccorso di Milano per farsi visitare, pur non provando alcun particolare dolore. È accaduto ad un uomo italiano di 52 anni, protagonista di una vicenda decisamente fuorischemi. Ilinfatti usciva da entrambi gli, nonostante il sintomo non fosse accompagnato da nessuno stato doloroso. Alla vista, però, la scena ricordava quello di un film horror. Inl’uomo è stato soccorso e medicato, poi si è sottoposto a diversi accertamenti per capire cosa potesse provocare la fuoriuscita del. Al termine delle indagini, la risposta è stata certa: si trattava di emolacria. I medici lo scoprono ...

