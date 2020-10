NVIDiA | la nuova scheda grafica è la rtx 3080 Ti?

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per sopperire al vuoto lasciato dalle Rtxed Rtx 3070,sarebbe pronta a rilasciare sul mercato una: tutte le specifiche Unaera produttiva sta per aprirsi in seno alla: il colosso californiano, infatti, sembrerebbe intenzionato a dismettere dal mercato le schede grafiche Rtx(dotata di 20 GB di VRAM) ed Rtx 3070 (dotata di 16 GB di VRAM), e sostituirle con una completamentee dalle specifiche più ampie, che di seguito andremo ad analizzare. Tutte le caratteristiche La, come risulterebbe dalle prime indiscrezioni riportate anche da Videocardz, avrà il suo “scheletro” nella GPU-GA ...

lillydessi : NVIDIA GeForce RTX 3070: la nostra prova della nuova scheda video a confronto con la RTX 2080 (foto e video) - Smar… - RichardRoque95 : RT @IGNitalia: Abbiamo spremuto ogni volt della #RTX3070, per vedere se la più piccola delle Ampere eredita le prestazioni delle più costos… - infoitscienza : NVIDIA GeForce RTX 3070: la nostra prova della nuova scheda video a confronto con la RTX 2080 (foto e video) - Lorexae : NVIDIA GeForce RTX 3070: la nostra prova della nuova scheda video a confronto con la RTX 2080 (foto e video) - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Abbiamo spremuto ogni volt della #RTX3070, per vedere se la più piccola delle Ampere eredita le prestazioni delle più costos… -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDiA nuova

Il bug colpisce in particolare le schede video Ampere di Nvidia, come le nuove RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, e le Xbox Series X ma non sembra affliggere le PlayStation 5 di Sony. Si tratta di un ...giusto in tempo in vista del lancio delle console di nuova generazione Xbox Serie X, PlayStation 5 e delle schede grafiche NVidia RTX30. Il problema individuato da Heise si presenta collegando una ...