Marco de Angelis sta male | le parole di Vittoria Schisano | “Febbre alta | non riesce a parlare”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Li abbiamo lasciati alle prese con un possibile spareggio, li ritroveremo in pista? Difficile a dirsi visto quello che sta succedendo nelle ultime ore. Mai come quest’anno Ballando con le stelle sembra essere una serie medical, più che un programma di ballo. Ogni settimana uno dei protagonisti del programma ha dei problemi di salute e questa volta tocca al maestrode. In una diretta fatta su Instagram,parla dei problemi di salute del suo insegnante, sfogandosi con Giovanni Ciacci e spiegando quello che farà, qualora, non dovesse farcela. Oggi è mercoledì enon si è mai allenata con il suo maestro e considerato che sabato sera dovrà andare allo spareggio con Rosalinda Celentano, le cose si ...