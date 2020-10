CardelliAc : RT @qn_lanazione: Deve partorire, bloccata dalla manifestazione dei taxi. I vigili la scortano all'ospedale #Firenze - qn_lanazione : Deve partorire, bloccata dalla manifestazione dei taxi. I vigili la scortano all'ospedale #Firenze - rosinamanuela : @alexbardi22 @ritadallachiesa @RobertoFioreFN @manu_etoile @Pontifex_it Lei è la peggiore porcata che si è potuta p… - miocugino1 : RT @ClXPOP: stanno portando mio cugino da me perché mia zia acquisita sta male (deve partorire entro fine mese/primi di novembre, quindi è… - ClXPOP : stanno portando mio cugino da me perché mia zia acquisita sta male (deve partorire entro fine mese/primi di novembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Deve partorire

LA NAZIONE

Non solo un gioco virtuale, ma un modo per far capire ai padri come i bambini vivono le situazioni di violenza, anche solo verbale, a casa. Le loro reazioni sono forti."Il regolamento di polizia urbana partorito ieri si è avvalso di due determinanti ausili ostetrici: essere stato tecnicamente concepito e costantemente ...