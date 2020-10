Covid, Brusaferro: "Epidemia largamente diffusa. Importante individuare gli asintomatici" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A fare il punto sull' Epidemia da Covid-19 in Italia è oggi Silvio Brusaferro , presidente dell' Istituto Superiore di Sanità , Iss,. "L'Epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia e non più ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A fare il punto sull'da-19 in Italia è oggi Silvio, presidente dell' Istituto Superiore di Sanità , Iss,. "L'è oggiin tutta l'Italia e non più ...

SkyTG24 : Covid, Brusaferro (Iss): 'Epidemia diffusa in tutta Italia, individuare asintomatici' - Agenzia_Ansa : #Immuni, avvisi raddoppiati. Rt oltre 1 in tutte le regioni #Covid #ANSA - calciomercatoit : ?? #Coronavirus - #Brusaferro: 'L’epidemia è largamente diffusa in tutta l’Italia e non più localizzata” - mikedells : Ma non basta! vogliamo sapere i dati delle singole regioni su positivi, ospedalizzati covid e non covid, posti in… - 2009Daria : RT @SkyTG24: Covid, Brusaferro (Iss): 'Epidemia diffusa in tutta Italia, individuare asintomatici' -