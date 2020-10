Coronavirus: ospedali saturi, il Piemonte chiede aiuto all’esercito (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Obiettivo: servono strutture modulari all'interno di container o ospedali da campo per garantire il ricovero dei malati Covid Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Obiettivo: servono strutture modulari all'interno di container oda campo per garantire il ricovero dei malati Covid

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ospedali Coronavirus, ospedali già in crisi. Saltano visite e ricoveri extra Covid il Resto del Carlino Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto»

Gli ospedali stanno collassando ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 Obbligare? «Se vuoi entrare in Università devi avere l’applicazione. So di andare contro la libertà dei singoli e i ...

Covid a Napoli, l'ospedale Cardarelli in ginocchio: ambulanze in fila davanti al pronto soccorso

Fate presto: il titolo che quaranta anni fa diventò la sintesi della tragedia che si consumava sotto le macerie del terremoto in Irpinia ritorna oggi di attualità per la gravissima emergenza legata ...

