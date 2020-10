Cassa depositi e prestiti, via libera all’offerta per Autostrade per l’Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cassa depositi e prestiti, via libera all’offerta per l’88 per cento di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia. Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha autorizzato la presentazione di una offerta ad Atlantia per l’acquisizione dell’88,06% Autostrade per l’Italia. “Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti (“CDP”) ha dato il via libera a CDP Equity per la presentazione di un’offerta dettagliata per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (“Aspi”) detenuto da Atlantia, con relativa proposta di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020), viaall’offerta per l’88 per cento diper l’Italia detenuto da Atlantia. Il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato la presentazione di una offerta ad Atlantia per l’acquisizione dell’88,06%per l’Italia. “Il Consiglio di Amministrazione di(“CDP”) ha dato il viaa CDP Equity per la presentazione di un’offerta dettagliata per l’acquisizione dell’88,06% diper l’Italia (“Aspi”) detenuto da Atlantia, con relativa proposta di ...

Linkiesta : I soci non italiani avranno il 70 per cento di azioni della società e potranno imporre un aumento di capitale che a… - igolmar : RT @bilbo2000it: Neologismi della settimana: manavantismo (@schiva_questa), autobiografia ucronica (@civati), cucina concorsuale, ristocond… - DigiTalkPR : Cdp: via libera da cda a offerta dettagliata per 88,06% di Autostrade. Confermata la forchetta di prezzo Via libera… - PalliCaponera : RT @bilbo2000it: Neologismi della settimana: manavantismo (@schiva_questa), autobiografia ucronica (@civati), cucina concorsuale, ristocond… - pentulacanis : RT @bilbo2000it: Neologismi della settimana: manavantismo (@schiva_questa), autobiografia ucronica (@civati), cucina concorsuale, ristocond… -