Baseball | World Series | i Los Angeles Dodgers tornano a vincere il titolo dopo 32 anni

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono i Losi campioni delledella Major League. Decisivo il successo per 3-1 in gara-6 ai ddei Tampa Bay Rays, che ha permesso ai californiani di chiudere la serie sul 4-2 e di trionfare. Si tratta di un successo storico, che arriva 32l’ultima vittoria, risalente al lontano 1988.

I Los Angeles Dodgers hanno vinto per la prima volta in 32 anni le World Series, la finale della lega professionistica di baseball nordamericana Mlb, battendo 3-1 i Tampa Bay Rays ieri sera ad ...Nella notte i Los Angeles Dodgers hanno vinto le finali della Major League Baseball battendo in gara sei i Tampa Bay ... tornando a vincere le World Series trentadue anni dopo l’ultima volta. È il ...