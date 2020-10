Bakel | lo skincare del futuro? Stampato in 3D Arriverà nel 2021

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In meno di cinque secondi sparisce, come per magia, assorbito totalmente dalla pelle senza lasciare alcun residuo. Ha veicolato al suo interno una concentrazione di acido ialuronico puro al 20%: al momento, la media dei prodotti cosmetici in commercio arriva intorno al 2%. Dieci volte meno. In un quadratino impalpabile c’è ildella cosmesi: è il sogno diventato realtà, al momento prototipo con sei brevetti depositati, di Raffaella Gregoris, chimica cosmetologa fondatrice (tra le 100 donne di maggior successo nel 2020 per Forbes Italia) del brand, portabandiera dal 2009 del concetto di cosmesi pulita e trasparente. Tutti i prodotticontengono infatti esclusivamente attivi utili per la pelle, riportati sulle etichette per i loro benefici, senza traccia di ...