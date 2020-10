Allerta a Firenze, circola il volantino di protesta contro il DPCM (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo decreto anti Covid ha scatenato numerose rivolte in tutta Italia: Napoli, Roma, Torino e Milano. Nelle scorse ore, online, è apparso un volantino che incita alla sommossa anche nella città di Firenze. Lo slogan: “Fate girare Firenze” Il motto sembra essere lo stesso che ha girato per le strade di Torino. Nei giorni scorsi, gli abitanti delle città italiane sono scesi in piazza per manifestare contro i provvedimenti presi dal Governo nel nuovo DPCM. Una realtà complicata che spesso fa vacillare anche gli elementi più stabili. Sul volantino si legge: “Fate girare Firenze“, lo slogan della manifestazione non autorizzata indetta per venerdì sera, 30 ottobre 2020, in Piazza della Signoria. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo decreto anti Covid ha scatenato numerose rivolte in tutta Italia: Napoli, Roma, Torino e Milano. Nelle scorse ore, online, è apparso unche incita alla sommossa anche nella città di. Lo slogan: “Fate girare” Il motto sembra essere lo stesso che ha girato per le strade di Torino. Nei giorni scorsi, gli abitanti delle città italiane sono scesi in piazza per manifestarei provvedimenti presi dal Governo nel nuovo. Una realtà complicata che spesso fa vacillare anche gli elementi più stabili. Sulsi legge: “Fate girare“, lo slogan della manifestazione non autorizzata indetta per venerdì sera, 30 ottobre 2020, in Piazza della Signoria. ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Firenze Firenze, rischio temporali forti: scatta l'allerta gialla 055firenze Da Torino a Firenze, allarme per un volantino che invita alla protesta

E l'immagine di Firenze circondata da quelle che sembrano ... da sud a nord, impone massima allerta anche tra le forze di polizia, che però al momento sono caute sul tenore della manifestazione.

