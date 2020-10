Venezia, due tesserati positivi al coronavirus (Di martedì 27 ottobre 2020) Due tesserati del Venezia sono risultati positivi al coronavirus e non ci saranno contro il Verona nella sfida in programma mercoledì per il terzo turno di Coppa Italia. I due lagunari sono stati posti in isolamento e in seguito ai tamponi effettuati agli altri membri del gruppo squadra non sono emerse ulteriori positività al Covid-19. Domani in programma per i veneti un nuovo giro di tamponi prima di scendere in campo nel derby. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Duedelsono risultatiale non ci saranno contro il Verona nella sfida in programma mercoledì per il terzo turno di Coppa Italia. I due lagunari sono stati posti in isolamento e in seguito ai tamponi effettuati agli altri membri del gruppo squadra non sono emerse ulteriorità al Covid-19. Domani in programma per i veneti un nuovo giro di tamponi prima di scendere in campo nel derby.

sportface2016 : #Venezia, due tesserati positivi al #coronavirus - Ecatetriformis : RT @Satiraptus: Il bello è che si stanno lamentando i #ristoratori di #Venezia che alle 18 hanno già incassato due miliardi e mezzo. #Dpcm… - OstFF : RT @comunevenezia: #LidodiVenezia | #Lungolaguna ?? Se vi capita di fare un giro al Lido, oltre a due passi sul lungomare, non perdete l'oc… - jamesbibarnes : 'manda più email per lo stage' ok mandate 'le hai mandate ancje a quelli a Venezia' si mamma ma tanti sono distanti… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #LidodiVenezia | #Lungolaguna ?? Se vi capita di fare un giro al Lido, oltre a due passi sul lungomare, non perdete l'oc… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia due Venezia, due positivi al coronavirus Calcio Hellas Venezia, la cena è alle 5 del mattino

Due tavoli più in là, Matteo è arrivato da Treviso indossando ... Ad un tavolo c’è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con il suo staff; ad un altro il sociologo e scrittore Gianfranco Bettin, ...

Venezia, due tesserati positivi al coronavirus

Due tesserati del Venezia sono risultati positivi al coronavirus e non ci saranno contro il Verona nella sfida in programma mercoledì per il terzo turno di Coppa Italia. I due lagunari sono stati ...

Due tavoli più in là, Matteo è arrivato da Treviso indossando ... Ad un tavolo c’è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con il suo staff; ad un altro il sociologo e scrittore Gianfranco Bettin, ...Due tesserati del Venezia sono risultati positivi al coronavirus e non ci saranno contro il Verona nella sfida in programma mercoledì per il terzo turno di Coppa Italia. I due lagunari sono stati ...