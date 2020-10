Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dopo mesi ha finalmente trovato il Lead Narrative Designer (Di martedì 27 ottobre 2020) A due mesi dall'addio di Brian Mitsoda, Samantha Wallschlaeger è ora la nuova Lead Narrative Designer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.Il gioco sarebbe dovuto uscire per la prima volta all'inizio del 2020, tuttavia, l'epidemia di COVID-19 collegati ad altri motivi interni allo studio lo hanno rinviato alla fine di quest'anno. In seguito, il gioco è stato rinviato nuovamente ed ora, salvo eccezioni, il gioco dovrebbe essere disponibile dal prossimo anno.Due mesi fa, Paradox Interactive e Hardsuit Labs avevano rivelato tramite una dichiarazione ufficiale che Brian Mitsoda e Ka'ai Cluney non avrebbero più fatto parte del team di sviluppo dietro Bloodlines 2. La notizia ha completamente scioccato entrambi gli ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) A duedall'addio di Brian Mitsoda, Samantha Wallschlaeger è ora la nuovadi: The2.Il gioco sarebbe dovuto uscire per la prima volta all'inizio del 2020, tuttavia, l'epidemia di COVID-19 collegati ad altri motivi interni allo studio lo hanno rinviato alla fine di quest'anno. In seguito, il gioco è stato rinviato nuovamente ed ora, salvo eccezioni, il gioco dovrebbe essere disponibile dal prossimo anno.Duefa, Paradox Interactive e Hardsuit Labs avevano rivelato tramite una dichiarazione ufficiale che Brian Mitsoda e Ka'ai Cluney non avrebbero più fatto parte del team di sviluppo dietro2. La notizia ha completamente scioccato entrambi gli ...

A due mesi dall'addio di Brian Mitsoda, Samantha Wallschlaeger è ora la nuova lead narrative designer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Il gioco sarebbe dovuto uscire per la prima volta ...

Vampire in the Garden, nuovo anime dagli autori di Attack on Titan

Lo studio WIT è a lavoro su un nuovo anime intitolato Vampire in the Garden e che sarà distribuito nel corso del 2021 da Netflix.

A due mesi dall'addio di Brian Mitsoda, Samantha Wallschlaeger è ora la nuova lead narrative designer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Il gioco sarebbe dovuto uscire per la prima volta ...Lo studio WIT è a lavoro su un nuovo anime intitolato Vampire in the Garden e che sarà distribuito nel corso del 2021 da Netflix.