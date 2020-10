‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 27 10 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ma noi seriamente abbiamo aperto lacon due ore di pippe mentali di Veronica De Nigris che si sente in competizione con Gemma Galgani (e già fa ridere così) e che non accetta che una “ex” di Nicola Vivarelli possa mettersi in mezzo alla loro conoscenza? Ma ex di coooosa, ma ex di cheeeee, ma di che cosa stiamo parlandoooo!!!! Il contatto più intimo che hanno avuto Gemma e Nicola sono stati una stretta di mano con guanti e amuchina e una passeggiatina a Roma dove lui sembrava il badante che accompagna la signora anziana a ritirare la pensione alla posta, di che cacchio parliamo? Seriamente, io mi auguro che Veronica recitasse una parte perché se lei davvero si indispone per l’ingombrante figura di Gemma (lol) non oso pensare a come potrebbe reagire nel vedere Nicola parlare amabilmente con qualche coetanea ...